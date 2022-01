Céline Dion niente tour negli Stati Uniti. «Cancellato per problemi di salute»

Céline Dion ha cancellato tutti i suoi concerti per motivi di salute. Molto attesa dai fan dopo due anni di stop dovuto all'emergenza Covid, la cantante soffre di spasmi muscolari «gravi e persistenti» che l'hanno costretta ad annullare la leg americana del Courage World Tour.

Spasmi muscolari e altri problemi più o meno segreti che già le avevano causato problemi nei mesi scorsi. E così il lungo periodo di riposo che si è concessa per indagare a fondo sulla situazione prosegue. «Ho sperato di potercela fare ma a questo punto credo di dover fare la brava e che devo solo essere più paziente per seguire il regime che i miei medici stanno prescrivendo», ha dichiarato in un comunicato Celine Dion.

E ancora. «Nei miei spettacoli c’è molta organizzazione e quindi siamo costretti a prendere decisioni oggi che influenzeranno i nostri piani tra due mesi. Sarò felice di tornare in piena salute e spero per tutti noi che si possa superare presto questa pandemia, non vedo l’ora di tornare di nuovo sul palco».

