Celine Dion racconta la sua malattia: «Ho spasmi fortissimi. È come se qualcuno ti stesse strangolando»

Celine Dion, la cantante canadese che da anni combatte con la sindrome della persona rigida (una malattia che colpisce il sistema nervoso centrale e che la ha causato lo stop forzato da tutte le attività live) ha deciso di rilasciare un'intervista all tv alla NBC News raccontando come stia passando questo periodo lontano dalle scene.

L'intervista

Nella sua prima intervista televisiva dalla diagnosi della sindrome della persona rigida, alla domanda della giornalista di NBC News Hoda Kotb: «Può avere degli spasmi così forti da rompersi una costola?» L'artista canadese dopo aver annuito ha risposto: «Ad un certo punto mi sono rotta delle costole perché a volte quando è molto grave. È come se qualcuno ti stesse strangolando, come se qualcuno ti stesse spingendo la laringe. Ma può anche verificarsi nella zona addominale, nella colonna vertebrale, nelle costole. Sono crampi, ma è come se fossero in una posizione in cui non puoi sbloccarli». Ricordiamo che Celine Dion soffre di rigidità muscolare progressiva e avverte spasmi anche alla gola.