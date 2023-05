Céline Dion peggiora, annullati tutti i concerti fino al 2024: «Sono devastata, ma continuo le cure»

Céline Dion peggiora: la rara sindrome neurologica di cui soffre da tempo ha costretto la leggendaria cantante canadese a cancellare tutte le altre date in programma del suo tour mondiale Courage. Lo ha annunciato la stessa voce di Love Again e My Heart Will Go On sui suoi profili social, «devastata» dopo aver capito che non ce la faceva più ad andare avanti per motivi di salute. «Sta continuando le cure», hanno fatto sapere gli organizzatori del tour che contemplava in tutto 42 date fino all'aprile 2024, assicurando i fan che saranno rimborsati.

Céline Dion malata, come sta

Lo scorso dicembre Céline aveva annunciato che avrebbe annullato o posticipato i concerti previsti in Europa tra febbraio e luglio 2023 tra cui una a Lucca. Stavolta ad essere cancellate sono altre tappe europee che includevano a partire dalla fine di agosto eventi in città come Amsterdam, Praga, Zurigo, Dublino e Stoccolma per concludersi il 21 e 22 aprile con due date all'arena O2 di Londra.

«Sono delusa di dovervi deludere ancora una volta. Sto lavorando veramente tanto per recuperare le forze ma essere in tournee è difficile anche quando stai al cento per cento. E anche se mi spezza il cuore, è meglio cancellare tutto fino a quando non sarò in grado di tornare di nuovo sul palco.

La sindrome della persona rigida

La Dion, che ha 55 anni e dal 2016 ha dovuto affrontare anche la morte del marito, della madre e di uno dei fratelli, soffre di una malattia, la Stiff Person Syndrome, che provoca gravi e costanti spasmi muscolari al torace, alle gambe e alle braccia. Ciò nonostante, prima dello scoppio della pandemia, Celine era riuscita a concludere con successo le 52 tappe del tour nordamericano prima che i vari lockdown mettessero il resto della tournee 'on hold'. La sindrome, che attacca il sistema nervoso centrale, è rarissima: colpisce una persona su un milione e compromette ogni aspetto della vita quotidiana.

Come aveva spiegato la stessa Celine in dicembre, annunciando la malattia in un video ad alto contenuto emotivo, i sintomi rendono difficile il camminare e non le consentono di utilizzare le corde vocali come al solito. È una malattia che trasforma, mentre avanzano i sintomi, chi ne è colpito in una «statua umana». E non c'è cura anche se alcune terapie - tra cui farmaci anti-ansia e che rilassano i musicoli - permettono di rallentare l'avanzamento dei sintomi.