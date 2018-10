GfVip, Cecilia Rodriguez: «Ecco perché non sono andata in diretta»

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

era la super ospite attesissima per la terza puntata del Grande Fratello Vip. Ma l'ex fidanzata dinon si è presentata alla diretta e ha lasciato l'ex tronista da solo a parlare della loro storia d'amore, che si è conclusa un anno fa proprio nella casa più spiata d'Italia. Ma perché Cecilia ha deciso di non andare? Lo ha rivelato in un'intervista a«Io nella Casa? Me l’hanno chiesto - avrebbe spiegato la sorella di Belen, da un anno fidanzata con l'ex ciclista Ignazio Moser - mi hanno chiamato, ma. Io a lui ho già detto tutto quello che gli dovevo dire. Ok, ci siamo lasciati in un contesto sbagliatissimo, ma è andata così. Abbiamo parlato in privato e non è cambiato nulla.».E sulle lacrime di Francesco Monte nella Casa, avrebbe detto: «Diciamo che secondo me è la situazione, sta dentro ad una casa dove ha tanti ricordi, dove io ho passato dei mesi con Ignazio e dove è finita la nostra relazione., certo. Lui è più vulnerabile per quello. Io non penso che sia ancora preso da me, è passato un anno. Io ho fatto il Grande Fratello e sono dei meccanismi che ti scattano in quella casa, non sai cosa succede fuori. Tu hai 24 ore per pensare alla tua vita, al passato e io penso sia questo per lui. Quella è una situazione complicata».Cecilia Rodriguez avrebbe concluso con una frecciatina a, il nuovo flirt "platonico" di Francesco Monte: «Allora lo possiamo dire dopo che Giulia Salemi ha puntato mio fratelloe si è messa in mezzo anche con. Allora io dico che questa ragazza ha un problema con la mia famiglia. Altrimenti vuole emergere in qualsiasi modo… Non so se vuole fare la nuova Belen, ma insomma uno, due e tre. La madre è andata a dire che Iannone c’ha provato con lei e lei l’ha rifiutato. Insomma lei prima prova con uno, poi due, poi tre vicini alla famiglia.».