Cecchi Paone, lite in diretta tv sui vaccini: «Vivi nel tuo attico a Roma, cosa ne sai della realtà»

Scontro in diretta tv a Morning News su Canale 5 tra Alessandro Cecchi Paone, Valentino Di Carlo. Argomento al centro della discordia: i vaccini, i tamponi e il Green Pass. «Non sono ancora vaccinato - ha detto in diretta tv Di Carlo - ma mi sono tamponato, quindi sono molto più sicuro. Ho speso 15 euro per il tampone, la scorsa volta 25».

«Detto questo - ha continuato il professore Di Carlo - il green pass da vaccino protegge te stesso, quello da tampone protegge gli altri, ciò andrebbe capito, quindi ben vengano i tamponi e ben vengano direttivi che possano finalizzare l’acquisto del tampone da parte del cliente, che subisce una scelta a monte ma da parte dello stato che si assume la responsabilità. Come farò ad andare a scuola? L’acredine e l’isterismo con cui vengono portate avanti queste posizioni anche bizzarre, soprattutto quelle di Cecchi Paone, ma dove vive Cecchi Paone? Vivi nel tuo attico a Roma, cosa ne sai della realtà».

«Sei un pessimo esempio», la replica di Cecchi Paone. Il noto divulgatore scientifico ha poi alzato i toni: «Non solo il prof ma tutti coloro che non si vaccinano danneggiano se stesso e gli altri, come detto da Mattarella. Non darei tanto e spazio a questo prof ‘volante’, il ministro Bianchi ha detto chiaramente che lui e tutti quelli come lui verranno sospesi, stiamo parlando di una persona che non entra a scuola o verrà allontanato dalla scuola a tutela di bimbi e personale scolastico. Ciò che conta è quello che dicono Mattarella, Speranza e gli esperti. Il vaccino copre al 65% da ogni forma del virus, i tamponi non prevengono nulla, non salvano chi si è tamponato né gli altri: appena lo fai non sei positivo, un minuto dopo puoi essere positivo».

In collegamento con il programma di Canale 5 c'era anche il giornalista Dragoni che ha inveito contro Cecchi Paone: «La scienza sta continuando a minacciare da settimane, ma nessuno in Italia parla di cura? Mi spiegate come hanno fatto i 4 milioni di infetti italiani a guarire? Li hanno curati con un tubo nel cu*o termonucleare? Non dire stron*ate Cecchi Paone!». Questi ha replicato: «Sono guariti in terapia intensiva con un tubo in bocca. Festival dell’educazione stamattina».

