Mystfest, l'ebook “10 piccole indagini” con i racconti dei vincitori del Premio Gran Giallo

CATTOLICA - Anche il Mystfest di Cattolica ha deciso di intervenire in questa delicata e preoccupante emergenza, a sostengo della Caritas di Cattolica. Lo fa con l‘antologia, uscita ieri in ebook: “10 piccole indagini”, con i racconti vincitori degli ultimi 10 anni del Premio Gran Giallo Città di Cattolica, i cui proventi sosterranno la Caritas Pìparrocchiale San Pio V di Cattolica.

La direzione del Festival con il contributo del direttore de Il Giallo Mondadori, Franco Forte, ha pensato di scendere in campo e rispondere all’emergenza sanitaria in corso, riscoprendo i racconti vincitori delle ultime dieci edizioni del Premio. L’antologia sarà disponibile in versione ebook a partire dal 7 aprile 2020 sugli store on line e su www.delosstore.it, e successivamente in vendita anche in edizione cartacea. «Coniugare una proposta letteraria di qualità e un fine solidaristico appare dunque in linea con le iniziative promosse dall’amministrazione, che si è immediatamente attivata per garantire assistenza e continuità dei servizi», affermano il Sindaco Mariano Gennari con il Vice Sindaco Valeria Antonioli. «Perché il Gran Giallo - come ricorda Carlo Lucarelli - è sempre stato uno specchio, di più, un termometro, ancora di più un indicatore dello stato di salute, di vitalità e di speranza del giallo italiano».

«La risposta degli scrittori è stata veloce ed emozionante - conferma la direttrice del Festival Simonetta Salvetti - un segno forte del loro legame con la nostra città e con un Concorso che segna la storia della letteratura di genere». © RIPRODUZIONE RISERVATA