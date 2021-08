Bersani in concerto a Cattolica, la sua città illumina una via con i versi della canzone “Giudizio Universale”

CATTOLICA - Graditissimo ritorno nella sua città natale per Samuele Bersani che porta all’Arena di Cattolica il suo “tour estemporaneo”, questa sera alle 21. Una città che gli ha riservato una eccezionale sorpresa in via Pascoli, da ieri illuminata dai versi di “Giudizio Universale”: “Liberi com’eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori…”.



Un omaggio sentito, più che dovuto, ad un autore che ha saputo creare versi straordinari, un vero poeta della canzone italiana. Un omaggio che è ormai di moda nelle città: da quello a Bologna per Dalla a quello a Gatteo a Mare per Secondo e Raoul Casadei, fino a quello per Mirko Zagor Bertuccioli nella vicina Pesaro. Con lui, sul palco dell’Arena, anche Tony Pujia e Silvio Masanotti alle chitarre, Stefano Cenci alle tastiere, Davide Beatino al basso, Marco Rovinelli alla batteria, con i quali il cantautore romagnolo ridisegnerà nuove traiettorie dei suoi brani: un live inedito, ricco di quelle canzoni fissate nella storia della musica, e un artista che non ha bisogno di artefatti effetti speciali perché in concerto è esattamente come lo si immagina attraverso i suoi dischi, poetico e diretto, ma capace di colpirti con poche note. Non mancherà un piccolo assaggio in una versione completamente nuova, di alcune “sale” di Cinema Samuele, il suo ultimo apprezzatissimo disco, uscito il giorno del suo 50esimo compleanno, che arriva dopo 7 anni dal suo penultimo album e che prevede un tour teatrale a partire da dicembre 2021.

Un’occasione “estemporanea” quindi, come suggerisce lo stesso nome del tour, di incontro con il suo affezionatissimo pubblico durante questa estate, che ha visto Bersani toccare alcuni tra i luoghi più belli del nostro paese, per mantenersi in contatto stretto con i suoi fan, arrivando fino alla sua Cattolica, in una Arena che non ha mancato di registrare diversi sold out, tornando a proporre quei grandi concerti che tanto ci sono mancati in questo anno e mezzo di pandemia.

Non sappiamo ancora se per Cattolica Bersani abbia riservato qualche omaggio speciale, dando per certo che non mancherà “Giudizi Universali”, ma in questo tour estemporaneo ha proposto, fino ad oggi, canzoni vecchie e nuove, in una sorta di greatest hits estivo, in attesa del tour invernale nei teatri, per una serata di canzoni in musica e poesia, con uno degli autori e interpreti italiani che riesce sempre a coinvolgere e stupire con brani che miscelano sentimento, emozione, divertimento, sorriso e leggerezza. D’altronde stiamo parlando di 30 anni di carriera che annovera alcune delle canzoni più belle della storia della musica italiana: da Spaccacuore ad En e Xanax, da Freak, la canzone che tutti hanno ribattezzato quella della “piadina romagnola”, a Coccodrilli, da Il mostro, primo singolo in assoluto della carriera di Bersani e brano che a 30 anni di distanza ancora è capace di toccare il cuore, fino a Chicco e Spillo. Non mancheranno grandi emozioni e chissà che anche il figliol prodigo non abbia riservato qualche sorpresa alla sua città.

