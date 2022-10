I Cattivi Bambini (con Fede Poggipollini) al Gad Festival Ragazzi di Pesaro

Doppio appuntamento martedì 25 ottobre alle 11 e alle 21 al Teatro Sperimentale nell’ambito dell’11° GAD Festival Ragazzi: in programma è Cattivi bambini, spettacolo scritto ed interpretato da Nicholas Ciuferri, con la partecipazione di Michele Petrucci (illustrazioni), Federico Poggipollini (chitarre, storico chitarrista di Ligabue), Paolo Di Gioia (batteria), Daniele Celona (voce, chitarra, pianoforte), Paolo Bergese (basso, synth, elettronica).

La rilettura

Si tratta di un percorso di rilettura e riscrittura in chiave attuale e distopica di alcune fiabe o storie per bambini tradizionali (più la creazione di alcune altre) che fa emergere aspetti della contemporaneità in maniera diretta e talvolta cruda tramite lo strumento della fantasia, dello humor nero e di immagini tanto vivide quanto plausibili. In questo modo "Alice nel paese dei balocchi" ci parla di una ragazza di borgata intrappolata tra conoscenze dedite allo spaccio e modelli culturali votati alla società dell'immagine (più che dell'immaginazione); “Phinocchio” è un ragazzo che lotta per tutto il tempo tra l'accettazione del suo corpo e la volontà di cambiarlo in un ambiente omotransfobico: 8 storie e diversi brani musicali inediti. Ogni racconto e ogni canzone vede l'artista Michele Petrucci illustrare e interpretare una storia dal vivo creando un'immagine che completa un percorso fatto di parole, note e arte figurativa. Destinato ai giovani, ma anche agli adulti per far riflettere sulle contraddizioni del nostro tempo.

Biglietti in vendita

I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Sperimentale dal martedì al sabato con orario 17.00 – 19.30 e solo nel giorno dello spettacolo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 20.00. Prezzi: € 12 euro (€ 10 euro per soci e under 20; € 7 euro per Istituti scolastici soci). I biglietti sono in vendita anche su www.vivaticket.it Info: tel. 0721.387548 – www.festivalgadpesaro.it

Il programma

Il 75° Festival GAD riprenderà mercoledì 26 ottobre alle 21 con Tom, Dick, Harry, messo in scena dall’Accademia dei Riuniti di Umbertide (Perugia) Il Festival Nazionale d’Arte Drammatica si attua con il sostegno di Comune di Pesaro, Ministero della Cultura, Regione Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Camera di Commercio delle Marche.