Catherine Zeta-Jones, 51 anni, sex symbol e stella di Hollywood con tanti successi alle spalle. Si prepara ad aggiungerne un altro alla lunga lista: l’attrice sarà infatti Morticia in Wednesday, la serie tv su La famiglia Addams firmata da Tim Burton per Netflix.

Our Addams family is expanding!

Catherine Zeta-Jones will step into the iconic silhouette of Morticia Addams while Luis Guzmán will bring to life the debonair Gomez Addams in the upcoming TV series Wednesday, starring Jenna Ortega as Wednesday Addams and directed by Tim Burton. pic.twitter.com/MiofyWIbwy

APPROFONDIMENTI RIUNIONE DI FAMIGLIA Catherine Zeta Jones e Michael Douglasreunion familiare per il... LA STANZA DELLE MERAVIGLIE Ecco l'immenso guardarobadi Catherine Zeta Jones/Video PROVOCANTE Catherine Zeta Jones si scagliasui paparazzi: «Ecco il mio...

— Netflix (@netflix) August 9, 2021