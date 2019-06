CaterRaduno, venerdì di concerti: Mahmood all'aba in serata al Foro c'è Noemi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Ormai ci siamo. La giornata di venerdì 28 giugno inizierà alle prime luci dell’alba con Caterpillar AM, dalle 6 alle 7,30, in diretta da Piazzale della Libertà. E a salutare il sorgere del sole sarà l’attesissimo concerto di Mahmood, il vincitore di Sanremo 2019 da poco arrivato secondo all’Eurovision Song Contest.Alle 18, invece, tornerà la diretta di Caterpillar, in attesa del grande concerto della sera che vedrà sul palco del Foro Annonario Noemi. Il concerto verrà trasmesso in diretta su Rai Radio2 e sui social della rete a partire dalle ore 22.