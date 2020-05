Caterina Balivo, arriva una telefonata in diretta. «Ha avuto un infarto». Gelo in studio. Oggi, durante la puntata di Vieni da me è avvenuto un fatto del tutto inaspettato. Al momento del gioco telefonico, è arrivata la chiamata di un uomo che ha spiazzato la conduttrice con le sue parole. Ma andiamo con ordine.

«Come stai?», chiede Caterina Balivo al concorrente. L'uomo allora inizia il suo racconto: «Mi chiamo Giuseppe, adesso sto bene. Ma ho avuto un problema di salute in questo periodo, non legato al covid. A 42 anni ho avuto un infarto. Ho sentito bruciore al petto, mi hanno portato in ospedale e mi hanno fatto l'angioplastica. Ora ho risolto tutto, prendo solo qualche pillonina in più...».

La conduttrice si commuove ascoltando le parole di Giuseppe e lo saluta augurandogli tutto il meglio. Su Twitter, messaggi di vicinanza anche da parte dei follower: «Povero Giuseppe, ha avuto un infarto. Per fortuna ha risolto».

