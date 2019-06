Caterina Balivo mostra i piedi in una foto su Instagram e gli haters si scatenano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

esa di mira dagliLa conduttrice televisiva, recentemente finita nel vortice delle polemiche per la sua presenza (alla fine mancata) al Pride di Milano, è stata duramente attaccata per un particolare del suo corpo che alcuni hater hanno preso di mira criticandolo duramente.Laha postato una foto in cui indossa dei sandali aperti e molti hanno notato i suoidefinendoli poco avvenenti ma con parole molto più dure. Diverse persone hanno espresso critiche e c'è chi ha paragonato i suoi piedi a quelli di un uomo. Un fenomeno, purtroppo, sempre più in crescita quello dei leoni da tastiera, di persone che sparano a zero su personaggi conosciuti e in vista, al fine di cercare, forse, di distruggere la loro immagine.Caterina però non sembra aver dato minimamente peso a queste battute. Sempre molto elegante e composta ha ignorato i commenti.