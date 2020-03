Caterina Balivo fa un appello ai giovani: «Ci sono 18enni intubati, se andate in giro siete dei kamikaze»

Caterina Balivo fa un appello ai giovani e invita tutti a seguire le regole e ha restare a casa in questa emergenza Coronavirus. «Ragazzi informatevi! Ci sono 18enni intubati. Io ho la fidanzata di mio cugino intubata. Ha 28 anni ed è a Codogno. Il virus colpisce tutti! Siete dei kamikaze che girate! Dovete stare a casa!».

Queste sono le parole della Balivo che fa appello al senso di responsabilità dei giovani. «I giovani sono dei kamikaze che vanno in giro - sottolinea la conduttrice-. Loro si sentono invincibili e non si rendono conto di quello che sta succedendo, non hanno capito che il problema è serio, che facendo così infettano i loro genitori, i loro nonni e che non è vero che il coronavirus colpisce solo i vecchi ma anche i giovani». «Mi innervosisce sapere che se uno di loro dovesse andare in ospedale toglie il respiratore ad un anziano e lo fa morire. Non trovo giusto che la vita di un giovane valga più di quella di un anziano».

