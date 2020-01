Caterina Balivo, fuorionda imbarazzante a Vieni da me: «È meglio che si va a nascondere...»

Ecco il fuorionda di Caterina Balivo a Vieni da me: «È meglio che si va a nascondere...». Oggi, tra gli ospiti del salotto pomeridiano di Rai1 Simone Bonaccorsi, ex Più bello d'Italia e ex concorrente di Temptation Island. Simone vuole fare una sorpresa alla fidanzata Chiara Esposito, chiedendole in diretta tv di andare a convivere insieme.

LEGGI ANCHE:

Aida Yespica contro gli hater per la foto col figlio Aron: «Dovete dire la vostra per sentirvi qualcuno?»

Prima dell'ingresso di Chiara, Simone racconta la loro burrascosa storia d'amore. Il modello siciliano viene però ripreso bonariamente da Fioretta Mari (ospite anche lei della puntata) per alcuni suoi errori di dizione. Lui s'impegna a seguire i consigli dell'attrice e lei ci scherza su: «Ci vorrebbe una vita».

Non è tutto. Caterina Balivo invita Simone a nascondersi per fare la sorpresa a Chiara e a quel punto il fuorionda. «È meglio che si va a nascondere...». Secondo i fan, la voce fuori campo sarebbe quella dell'attrice, che si sarebbe lasciata andare a un'altra battuta. Su Twitter i fan si scatenano: «Fioretta Mari sta asfaltando Simone, adoro». In ogni caso, la sorpresa di Simone per Chiara va a buon fine, i due andranno a convivere.

Ultimo aggiornamento: 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA