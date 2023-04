Caterina Balivo e la frecciatina alla Rai: «Bisognerebbe ricordarsi chi ha costruito prima...»

Caterina Balivo senza freni ha voluto dire la sua sul mondo della televisione. Dopo essere stata per tanti anni in Rai è ora sbarcata su La7 con il programma Lingo, che è in realtà un quiz televisivo. Intervistata da Tv Talk ha sollevato una polemica spiegando come di solito i game show siano presentati da soli uomini .

La nuova avventura

«Non so proprio perché non ci siano tante donne quanti uomini a presentare i quiz. Anzi voglio dire una cosa. Questi programmi sono registrati e potrebbero permettere anche ad una donna con famiglia e bambini di poter avere dei ritmi di produzione migliori per la propria famiglia. Questa cosa mi ha fatto pensare ‘vedi un po’, questi uomini saranno padri pazzeschi e avranno molto tempo per i figli'». Confessa di essere arrivata a Lingo dopo una sua scelta personale, aveva chiesto al suo agente di cambiare genere, poi è arrivata l'occasione.

La frecciatina

Nel corso dell'intervista non è mancata però una frecciatina con riferimento a Detto Fatto che ammette essere per lei un gran dolore non vedere più: «Se tornerò in Rai in futuro? Quando ho lasciato il programma in Rai c’erano tanti fattori. Mi piace cambiare, ho 43 anni e il primo contratto Rai l’ho firmato nel 1999. Non vorrei invecchiare in un programma. Mi piace sperimentare e cambiare. Quello che non mi piace è che quando sperimenti, costruisci e lasci ad altre persone, bisognerebbe ricordarsi chi ha costruito prima. Questa mi sembra una cosa giusta»