Caterina Balivo, il dolore segreto: «Sono crollata. Mi sono successe delle cose...»

Caterina Balivo, il dolore segreto prima dello stop di Vieni da me: «Sono crollata. Mi sono successe delle cose...». Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, il palinsesto televisivo è stato totalmente rivoluzionato. Molti i programmi di intrattenimento che hanno lasciato il posto all'informazione. Tra gli ultimi a chiudere i battenti, Vieni da me, condotto da Caterina Balivo. Gli ultimi giorni di messa in onda per la conduttrice sarebbero stati particolarmente duri.

LEGGI ANCHE:

Grande Fratello Vip, arrivano notizie dall'esterno e Licia scoppia in lacrime. I fan: «Non è possibile...»

Durante una diretta Instagram di Vanity Fair, Caterina Balivo ha raccontato cosa cos'è successo: «Ero molto provata da cose che mi sono successe in modo indiretto. Cose che rimarranno private. Non era facile fare battute e ridere. Un giorno sono crollata, poi il programma ha chiuso».

Gli ultimi giorni di Vieni da me, l'atmosfera era sempre più pesante. Tanto che Caterina Balivo era scoppiata a piangere in diretta. A programma concluso, la conduttrice si è presa qualche giorno di pausa dai social e chiedendo ai fan di non farle domande sulla chiusura della trasmissione. Domande a cui avrebbe fatto fatica a rispondere.

Ultimo aggiornamento: 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA