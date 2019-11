Caterina Balivo, frecciatina a “Vieni da me” su Bianca Guaccero. I fan sui social: «Lo sai che conduce Detto Fatto...»

Caterina Balivo , frecciatina su Bianca Guaccero a Vieni da me . I fan sui social: «Lo sai che conduce Detto Fatto...». Oggi, la conduttrice del salotto di Rai1 si è collegata in diretta con Enrico Ruggeri, che per tre sabato condurrà con Bianca Guaccero Una storia da cantare.

Il cantante è in studio per le prove e ricorda la sua compagna di avventura: «Sarò affiancato da Bianca Guaccero». A quel punto, Caterina Balivo ha chiesto: «Ma dov'è Bianca? Non sta facendo le prove con te». Piccolo momento di imbarazzo in studio. Bianca Guaccero, infatti, come ogni giorno a quell'ora è in diretta su Rai2 con Detto Fatto , ex trasmissione della Balivo. Ruggeri prova a superare l'imbarazzo: «Sono arrivato prima io..».

Ma su Twitter piovono commenti. «Dov'è Bianca? Ben sapendo che è in diretta su Rai2», commenta una fan. E ancora: «Non ti viene in mente che sta su Rai2?». Piccola gaffe o frecciatina? Domani, Caterina Balivo risponderà ai follower in diretta? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 20:54

