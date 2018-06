CaterRaduno, seimila persone per il concerto all'alba di Arisa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Grande successo doveva essere e grande successo è stato il concerto all’alba di Caterpillar Am con Arisa: più di 6000 persone sono accorse alla rotonda del Lungomare di Senigallia per celebrare i 20 anni del ‘CaterRaduno’ in spiaggia. E la manifestazione prosegue tra musica, appuntamenti e dibattiti.Sabato 30 giugno, terzo ed ultimo giorno della manifestazione, alle 11, Radio2 si sposta al Teatro La Fenice, con ‘Le Risorse Umane, Back to The Future’, monologhi eccellenti sul nostro imminente futuro, raccontato da chi sa vedere lontano. Siamo destinati a comunicare attraverso emoticon e inglese maccheronico? Saremo sempre più ansiosi benché sicuri? Ci sentiremo sempre più o meno europei? Una mattinata con Paolo Hendel, comico, ‘Invecchiare: la giovinezza è sopravvalutata; Vera Gheno, sociolinguista Unifi, ‘Twitter Crusca - Comunicare: tra emoticon e inglesismi’; Silvia Pozzi, sinologa e traduttrice, ‘Orientarsi: siamo tutti un po' cinesi?’; Saverio Raimondo, comico, ‘Stiamo calmi: l’ansia è il sentimento del futuro?’; Caterina Avanza, responsabile politiche europee di En Marche, ‘Sognare l'Europa’, su come vivremo; Antonio Di Bella, direttore Rainews24, ‘Ieri le veline,oggi le fake news: serviranno ancora i giornalisti?’. L’evento sarà introdotto dai conduttori di CaterpillarAM e di Caterpillar e illustrati live da Cinzia Poli.Alle 18.30, dopo il successo dello scorso anno con Eugenio Finardi, torna il grande flash mob targato Radio2: in Piazza Garibaldi, la “chiamata alle arti” per raccogliere fondi a favore di Libera, il più grande flash mob bandistico-canoro con l’obiettivo di creare una grande “Banda Libera”. Un evento unico, un’intera piazza che intona le note di ‘Vengo anch’io. No, tu no’ di Enzo Jannacci, 10 bande provenienti da tutte le Marche, per più di 400 musicisti. Intonati e stonati, saranno ammessi tutti, ciò che conta sarà indossare la maglietta di Libera e aver voglia di stare insieme. Con Don Tonio Dell’Olio, i conduttori di Caterpillar e Caterpillar AM, la Banda Osiris e la Banda Musicale Città di Senigallia diretta dal Maestro Pietro De Gregorio. L’evento sarà possibile grazie all’Associazione Anbima di Ancona e al Maestro Pietro De Gregorio per l'arrangiamento per banda del noto brano di Iannacci. La cifra raccolta quest’anno servirà a creare Linea Libera, il primo numero verde per l’ascolto, l’orientamento e l’accompagnamento delle persone che segnalano e denunciano fenomeni corruttivi. Dalle 22 alle 23.30, dal palco del Foro Annonario, Edoardo Bennato chiuderà la serie dei grandi concerti targati ‘CaterRaduno’, dal vivo e in diretta su Radio2.Il ‘CaterRaduno 2018’ sarà interamente on air sulle frequenze di Rai Radio2, online su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla App RaiPlayRadio, in diretta su Facebook e con contenuti speciali su Twitter e Instagram di @RaiRadio2.