CASTIGNANO - JazzAp entra nel vivo. La manifestazione nata per portare le sonorità jazz nelle località più suggestive del territorio ascolano effettuerà una doppia tappa a Castignano. Domani e domenica, 3 e 4 settembre, avranno luogo momenti straordinari legati alle sette note dal vivo, la cui punta di diamante sarà rappresentata dal concerto di Danilo Rea al pianoforte, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Fabrizio Sferra alla batteria, fissato per domenica, 4 settembre, alle ore 21,30.



Le note nel borgo

Nella giornata di domani, sabato 3 settembre, il borgo di Castignano si popolerà di varie performance, a partire dalle ore 19 con spettacoli itineranti, esibizioni musicali nelle piazze e nei vicoli sino alle ore 22,30, ora in cui sul palco salirà “Neue Grafik Ensemble”, formazione il cui leader ha costruito un’importante reputazione internazionale con suoni che mettono insieme jazz, house e hip house, cui si aggiungono echi etnici africani, radici parigine e una decisa passione per le sonorità londinesi che assorbono broken beat e grime. Il programma della serata inizierà alle ore 19 con la “Seven Sins Dixie Marching Band”, che colorerà le strade del caratteristico borgo. Alle ore 19 e 40 sarà la volta del concerto di Gianluca Amabili Quartet, previsto presso il panorama di piazza Umberto.

Itinerante sarà anche la musica di “SuperAction” che accompagnerà il pubblico sino al belvedere “I Fraticelli” dove, a partire dalle ore 20,45 lo scenario sarà a beneficio di “Toel Trio”. Poi, alle 21,45 tornerà la “Seven Sins Dixie Marching Band”, per condurre il pubblico alla performance di “Neue Grafik Ensemble”. Sempre domani, la manifestazione gastronomica “Percorso Divino”. Domenica alle 21,30 il concerto “Doctor 3”, progetto legato a un recente album che vede insieme Danilo Rea, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, la cui carriera jazz ha incanto negli anni addetti ai lavori e pubblico. Dopo la rottura avvenuta nel 2009, “Doctor 3” negli ultimi anni ha ritrovato nuovi stimoli.



Il nuovo lavoro

In occasione del nuovo lavoro discografico, innovativo rispetto ai precedenti, non ci sono più le imprevedibili scorribande musicali da un brano all’altro, anche se un tale procedimento creativo non manca mai in versione live. Un repertorio volto a confermare un’ apertura a tutti i generi, con molti brani provenienti dal disco in cui vi è una netta prevalenza di derivazione anni ’60 e ’70: Bowie, The Doors, Beatles, Carole King, Leonard Cohen, e incursioni nelle origini del jazz. Un flusso di musicalità ed emozioni che celebra il 25esimo anniversario della formazione del trio.