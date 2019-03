C'è Anna Tatangelo in tour con “La Fortuna sia con te” L'anteprima nelle Marche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELRAIMONDO - Anteprima nelle Marche per il nuovo tour di Anna Tatangelo. Domani, sabato, alle ore 21 al Lanciano Forum di Castelraimondo la data zero de “La Fortuna sia con te Tour 2019”. Prevendite Ciaotickets e Ticketone. Info: 0733865994 e 3382595480.Settimo album della carriera. Come è cambiato il suo modo di interpretare la musica?«Sicuramente l’approccio è più maturo. Oggi, a 32 anni, posso dire di raccontare me stessa con una maggiore consapevolezza. Soprattutto c’è un senso di responsabilità in più. Ogni disco è un piccolo scalino verso la conferma di quanto fatto fino ad ora».Tema centrale del disco è l’amore. Quale sfaccettatura ha voluto raccontare?«L’amore ha veramente tante sfaccettature. Fa star bene e fa soffrire. Fa scoprire alcuni lati del carattere, tra cui l’orgoglio. Il mio prossimo singolo, infatti, si chiama “Perdona”, che racconta questo sentimento comune a molti. Mi piace che ascoltando il mio disco ci si possa riconoscere nelle tante sfumature dell’amore».Come ha vissuto la sua ultima partecipazione a Sanremo?«Benissimo. E’ stata un’edizione particolarmente incentrata sulla musica, e si è parlato molto del mio modo di interpretare la musica e della mia vocalità. I giorni precedenti l’esibizione sono quelli dell’adrenalina e della tensione. Ma poi quando si entra nel frullatore del festival si cerca di gestire il tutto al meglio».Una collaborazione con Achille Lauro. Ci saranno sviluppi?«Lauro ha aperto una strada, e di certo questa collaborazione non terminerà qui. Abbiamo una visione simile della musica. Dal nostro punto di vista non ci sono paletti, ma solo tanta voglia di fare musica».Che cos’è per lei la musica?«Io credo che la melodia sia al centro della struttura di ogni canzone. Poi puoi cambiare il vestito, lavorarci sopra e renderlo il più attuale possibile. Ma è la melodia il fulcro intorno a cui gira tutto il resto».Un sogno ancora da realizzare?«Ce ne sarebbero tantissimi, ed è giusto che sia così. Ma uno in particolare è quello di poter fare un nuovo programma tv».Un’artista poliedrica, dunque.«Senza fare paragoni, ma anche Mina non era solo una cantante. E nessuno andava ad obiettarle nulla. Un bravo artista deve esserlo a 360 gradi, e io spero di poter ampliare ancora il ventaglio delle mie esperienze».Cosa si aspetta da questo tour?«Non lo so di preciso, ma sicuramente cercherò di divertirmi e far sì che questo spettacolo piaccia. Le canzoni con qualche anno sulle spalle sono state completamente riarrangiate. Sarà un bel viaggio che attraverserà tutti gli anni di carriera in questo settore».Tornerà anche all’estero?«Spero di sì. Mi piacerebbe molto portare la mia musica in Sudamerica. Sono stata già in Germania e in Canada. Esperienze bellissime. Chiaramente il pubblico è prevalentemente italiano, e riescono a farti toccare con mano un affetto incredibile».Cantante e conduttrice tv. In futuro anche attrice?«Dipende sempre dal contesto e dai ruoli. Deve trattarsi di qualcosa che si avvicini a me e al mio modo di essere. Comunque mettersi in gioco non è mai stato, per me, un limite».