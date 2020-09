“La Storia di Sasha” con l’attore Lucarini riparte da Castelplanio

CASTELPLANIO - Appuntamento con valenza culturale e solidale quello in programma venerdì, 4 settembre, alle ore 21,15 nella sala teatro “Luciano Pittori” di Castelplanio dove andrà infatti in scena “La Storia di Sasha” con il reading dell’attore Antonio Lucarini e le musiche del maestro Giovanni Brecciaroli. Si tratta della trasposizione teatrale di un racconto contenuto nel romanzo “Sangue di rosa scarlatta” di Vittorio Graziosi. Sasha, cioè Alexander, è un ragazzo di vent’anni, ucraino, ucciso dalla leucemia, probabilmente contratta per essere vissuto nelle regioni dove l’estrazione di uranio è maggiore. L’incasso delle prime tre presentazioni del romanzo “Sangue di rosa scarlatta” gli aveva consentito di effettuare viaggi a Monaco di Baviera in ospedali specialistici senza purtroppo fortuna. Alexander non ha mai saputo chi ha pagato quei viaggi. Ma un po’ per essere entrato nel progetto solidale e un po’ per aver dimostrato determinazione, la sua storia meritava di essere raccontata e Vittorio Graziosi ne ha fatto un reading teatrale con voce e musica, che si presenta al pubblico con la lettura recitata di Antonio Lucarini e la chitarra e la voce del maestro Giovanni Brecciaroli. L’evento è organizzato da Read and Play con il patrocinio del Comune di Castelplanio e fa parte di una serie di appuntamenti itineranti. © RIPRODUZIONE RISERVATA