Castello delle Cerimonie, dalla confisca allo sfratto definitivo e l'eventuale nuova posizione: il futuro della Sonrisa

Castello delle Cerimonie, nuovo capitolo. La Sonrisa è stata confiscata il 15 febbraio febbraio con l'accusa di lottizzazione abusiva durata per circa quarant'anni. La gestione è in mano al Comune di Sant’Antonio Abate dove è locato. Nonostante ciò, albergo e ristorante non si sono mai fermati continuando così a dare lavoro a circa 300 persone. Ora la famiglia Polese sarà sotto esame: le perizie aiuteranno a valutare qual è stato l'impatto delle costruzioni abusive.





Dalle confisca allo sfratto definitivo: i prossimi step

Danno al paesaggio e all'ambientale. Ma non solo, rischi idrogeologici e al decoro urbano. Al vaglio l'Abusivismo delle strutture abusive. Cosa succederà? In primis, verrà stabilito il loro valore, poi la palla passerà in mano al Consiglio comunale di Sant'Antonio Abate che dovrà prendere una decisione fondamentale. Ne verrà stabilito il valore e solo successivamente, il Consiglio comunale di Sant’Antonio Abate deciderà il da farsi, ovvero se sanarne le parti, demolirle o acquisirle e usarle per una nuova - ed eventuale - destinazione.



Ciò che è certo è che per il momento, se vorranno continuare a utilizzare l’albergo, i Polese dovranno pagare un canone di occupazione proprio al comune del Napoletano, pena lo sfratto definitivo.

Si tratta tuttavia di una soluzione ovviamente temporanea, in attesa della decisione definitiva tra qualche mese.

Il pizzo al Castello delle Cerimonie

Una richiesta di pizzo che potrebbe - il condizionale è d'obbligo creare dubbi e interrogativi. A metà aprile, è stata sgomitata un'organizzazione malaitosa con undici misure cautelari ritenuta responsabile di avere imposto un'estorsione da 5mila euro al Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate (Napoli), il cosiddetto «Castello delle Cerimonie». La nuova organizzazione criminale di Castellammare - nata da una scissione nel clan Cesarano - è stata letteralmente dimezzata dalle misure cautelari emesse. Tra gli indagati figura anche il fratello del defunto boss delle cerimonie Antonio Polese: si tratta di Sabato Polese, 75 anni, a cui viene contestato il reato di favoreggiamento aggravato.



A Sabato Polese - che non fa parte della compagine societaria del Grand Hotel La Sonrisa - è stato applicato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli viene contestato di avere di avere fornito un aiuto alla famiglia Onorato (vertice del clan del rione Moscarella) informandola delle indagini in corso.

In particolare avrebbe fatto sapere al clan che la Polizia di Stato aveva prelevato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della struttura ricettiva, lo scorso febbraio confiscata in via definitiva. Il video in questione riguarda la data in cui sarebbe stata pagata la tangente da 5mila euro al clan.