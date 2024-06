Un 60esimo da ricordare per la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro che dal 14 al 22 giugno proporrà un programma più che mai in equilibrio tra passato, presente e futuro. Sergio Castellitto, Jasmine Trinca, Valentina Lodovini, Enzo D’Alò, Ficarra e Picone, Franco Maresco e Luca Guadagnino (Premio Speciale Pesaro 60), sono solo alcuni degli ospiti più attesi, insieme al concorso internazionale alla ricerca del nuovo cinema, il progetto di Virtual Reality e lo spazio all’arte in immagini di Brigid McCaffrey e Arcangelo Mazzoleni. Poi gli omaggi in Piazza a Quattro Matrimoni e un Funerale e Forrest Gump; in spiaggia a Marcello Mastroianni e Walter Chiari e allo Sperimentale ad Adriano Aprà e ai giurati Júlio Bressane, Myriam Mézières e Luis Minarro. Da non perdere anche lo spazio Circus per i più piccoli e la musica con Il Muro del Suono, il concerto in Piazza dedicato a Henry Mancini, il contest Vedomusica e il focus su Enea Colombi.

Per celebrare l’importante traguardo delle 60 edizioni e nell’ambito degli appuntamenti culturali che vedono Pesaro protagonista come Capitale Italiana della Cultura 2024, il Festival diretto da Pedro Armocida ha scelto di arricchire la programmazione anticipando l’inizio della manifestazione a venerdì 14 giugno, dove, in Piazza del Popolo, sarà presente Sergio Castellitto, con un omaggio nel ventennale di uno dei suoi film di maggior successo, “Non ti muovere”. Sarà il primo appuntamento della sezione Cinema in Piazza, possibile grazie a Csc – Cineteca Nazionale, Cattleya e Medusa. L’evento speciale sul cinema italiano prosegue, dopo le scorse edizioni con Liliana Cavani, Mario Martone e Giuseppe Tornatore, con un doppio momento: uno dedicato a Ficarra e Picone, (in Piazza il 16 giugno) per incontrare il pubblico e presentare “L’ora legale”, e uno a Franco Maresco.

Da venerdì 14 a domenica 16 giugno verranno presentati tutti i film diretti da Ficarra e Picone. A seguire una selezione (in collaborazione di Ila Palma e Dream Film) di quelli che Franco Maresco ha realizzato al di fuori della coppia con Daniele Ciprì. Oltre alla retrospettiva, la Mostra ospiterà una tavola rotonda alla presenza degli autori con la presentazione dei due volumi monografici della collana Nuovocinema di Marsilio. Dopo Castellitto e Ficarra e Picone, la sezione del cinema in Piazza ospita una tra le più applaudite protagoniste del cinema italiano contemporaneo. Jasmine Trinca che il 17 giugno presenta in anteprima nazionale “Maria Montessori - La nouvelle femme”, in cui interpreta il ruolo della pedagogista di origini marchigiane. Il 18 giugno la piazza ospita Valentina Lodovini, per la prima volta alla Mostra, che omaggia Carlo Mazzacurati, nel decennale della morte, con la visione di uno dei suoi film più significativi, “La giusta distanza”.

L’omaggio a Bressane

Da lunedì 17 si entra nel vivo della Mostra con il concorso internazionale. Ci sarà l’omaggio al regista brasiliano Júlio Bressane con due film inediti in Italia. Sabato 22 premio speciale a Luca Guadagnino, il regista italiano più internazionale e legato all’idea di “nuovo cinema”, accompagnato da una monografia, la prima a lui dedicata.