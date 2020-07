Violini con “Odisseo. O tu fra i mortali il più sventurato” a Castelleone e Matelica

CASTELLEONE DI SUASA - Mercoledì 29 luglio a Castelleone di Suasa (Anfiteatro Romano di Suasa) - in collaborazione con Centro Teatrale Senigalliese per InSuasa Festival 2020 - e giovedì 30 luglio al Cortile di Palazzo Ottoni a Matelica Luca Violini presenta “Odisseo. O tu fra i mortali il più sventurato”, uno spettacolo di RadioTeatro. Immaginare per vedere, lasciando libera la propria mente di dare forma ai suoni che percepisce. È questa la formula del RadioTeatro, in cui essenzialità e fantasia sono le parole chiave per permettere all'audio in surround di disegnare la scenografia dello spettacolo ad occhi chiusi. Ed è questa l'esperienza, coinvolgente ed emozionante, che si potrà provare assistendo a Odisseo. O tu fra i mortali il più sventurato. Una maestria quella dell'attore e doppiatore professionista Luca Violini abile al punto da impersonare in una sola le tante e differenti voci di uomini e donne, Dei e figli. Con delle sfumature, rare e preziose, capaci di toccare tanti sentimenti: dal dolore alla rabbia, dalla gioia allo sconforto. Un microfono e una voce per raccontare la storia di un Ulisse che prima di essere un guerriero e un eroe è semplicemente un uomo costretto, per vent'anni, a vivere lontano dai suoi affetti più cari. Una meravigliosa e suggestiva possibilità di rileggere una storia antica sotto vesti nuove grazie ad un viaggio nei sentimenti con una visione introspettiva ed unica data dalla consulenza letteraria di Alessandro Logli. Un doppio registro che alterna il testo omerico con un monologo interiore di Ulisse - le storie vissute in prima persona, i suoi pensieri e le sue emozioni, che mette in luce il suo lato più umano e profondo. Ne viene fuori il ritratto di un Ulisse pieno di dubbi e di incertezze. E allora Ulisse apre il suo cuore al pubblico, sperando di essere capito. Le musiche originali sono di Gabriele Esposto, la post- produzione audio, il suono e le luci di Riccardo Vitali, la Regia dello spettacolo è dello stesso Luca Violini.

Ad arricchire la proposta per il pubblico, tornano gli AperiTAU. Passeggiate di storia. A Castelleone di Suasa alle ore 19.30 e alle 20 visita alla Domus dei Coiedii a cura di Comune di Castelleone di Suasa, posti limitati, prenotazione obbligatoria al 3387665049. © RIPRODUZIONE RISERVATA