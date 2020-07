Catà con “Sono single perché l’universo è un’aporia ontologica” all’Anfiteatro romano

CASTELLEONE DI SUASA - Venerdì 31 luglio Cesare Catà presenta “Sono single perché l’universo è un’aporia ontologica” all’Anfiteatro romano di Castelleone di Suasa, in collaborazione con Centro Teatrale Senigalliese per InSuasa Festival 2020e nell'ambito del Tau, Teatri Antichi Uniti. Quello di Catà è un monologo in cui si intrecciano filosofia e cabaret, storytelling e stand-up comedy dedicato alle vicissitudini di un maschio single del nuovo millennio che riflette sulle contraddizioni e i pregiudizi della sua solitudine affettiva in un parallelismo tragicomico con i grandi miti greci e celtici, fino a giungere a una fondamentale conclusione: sono single perché l'universo è un'aporia ontologica. © RIPRODUZIONE RISERVATA