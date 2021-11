La voce internazionale di Civello e il pianoforte di Marcotulli si incontrano a Cartoceto: «Insieme grazie a Pino Daniele»

CARTOCETO - La voce internazionale di Chiara Civello, sempre a cavallo tra jazz e pop, e la profondità delle note del pianoforte di Rita Marcotulli, si incontrano domenica 7 novembre nello splendido teatro del Trionfo di Cartoceto, per un concerto che spazia dai ritmi brasiliani alle melodie più celebri della musica internazionale. Entrambe sono state influenzate dalla musica del mondo, capaci di assorbirla e restituirla con creatività e fantasia e ad entrambe piace giocare con il ritmo di sonorità etniche e popolari, con stupefacenti e inedite improvvisazioni.



Tra Italia, Usa e Brasile

Chiara Civello è una cantautrice romana la cui vita artistica si divide tra Italia, Stati Uniti e Brasile: lontanissima dalle classificazioni musicali, con sei dischi all’attivo, un passaggio a Sanremo e avidamente aperta sul mondo, la sua musica potrebbe essere definita da una serie di ossimori: naturalmente sofisticata, globale e italiana. L’intimità della musica di Rita Marcotulli, la sua grande sensibilità, i suoi arrangiamenti delicati, che sanno sottolineare ogni singola nota ed amplificarne la carica emotiva, le permettono di spaziare e di cercare interconnessioni anche con le altre forme artistiche. «È stato Pino Daniele - racconta Chiara - a farci incontrare, io a scrivere e lei a suonare nel suo disco “Ricomincio da 30”. Ci siamo riconosciute subito e lì ho scoperto che lei aveva suonato il piano in un mio disco.

Dopo la scomparsa di Pino ci siamo viste di nuovo e abbiamo deciso che era ora di fare qualcosa insieme». Ascoltarle insieme significa attraversare le loro emozioni musicali: «Viaggiamo nei nostri percorsi personali, ripercorriamo le nostre influenze musicali itineranti. In un’ora siamo in tanti paesi diversi contemporaneamente, con omaggi alla canzone italiana, al Brasile, agli Stati Uniti, insomma un mix di ritmi e melodie che amiamo entrambe». Polistrumentista e pluripremiata, la Civello ha in uscita il suo nuovo disco “Chansons”, il 19 novembre, dove la sua vena di interprete cammina parallela a quella aurorale: «Ho accettato subito la proposta di riscoprire canzoni francesi che sono divenute famose grazie ad interpreti straordinari e di cui spesso non si conosce l’origine reale.

Un gioco bizzarro che mi ha spinto anche, visto che sono una che adora le sfide, a prendermi la libertà di cantarle in italiano». Anche per Rita Marcotulli, di cui è uscito da poco un disco in omaggio proprio a Pino Daniele, l’incontro con la Civello è stato magico: «È nata subito una grande simpatia ed empatia tra me e Chiara, - racconta la Marcotulli - oltre al fatto che ci accomuna la passione per la musica brasiliana, il mio primo grande amore. L’affinità si percepisce subito nel nostro concerto insieme, attraverso uno scambio elegante e raffinato che va verso la poesia, dove esce l’anima di entrambe».

Un concerto capace di creare un’atmosfera unica, che nel delizioso teatro di Cartoceto sarà speciale: «Ci divertiamo anche a giocare con i ritmi quando Chiara imbraccia la sua chitarra, in uno spirito giocoso che, funziona molto bene nell’intimità del teatro».

