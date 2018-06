Carolyn Smith, messaggio di speranza su Instagram ​«L'intruso non è cresciuto»

Le visite di questa mattina sono terminate... che dire? Sorridiamo, sempre! 😊

Donne, proseguiamo nella nostra battaglia! Buon pomeriggio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'intruso non è cresciuto ma rimane sotto controllo».pubblica una foto dall'ospedale e lancia messaggi confortanti ai tanti fan che la seguono con affetto su. «», è l'aggiornamento del volto diche aggiunge: «».LEGGI ANCHENel post precedente Carolyn informava i suoi follower che si stava recando in ospedale per eseguire una Pet.E' di pochi giorni fa la polemica della Smith nei confronti di Eleonora Brigliadori, autrice di un post su facebook contro Nadia Toffa che le è costato l'esclusione dalla prossima edizione di Pechino Express. «Le auguro di non incontrarmi», aveva detto la Smith.