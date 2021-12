Carolina Marconi e la malattia: ecco un'altra notizia che l'ha gelata. Un calvario senza fine

La sua storia sta commovendo in tanti. Percorso lungo e difficile. Carolina Marconi ha da poco finito la chemioterapia per combattere un tumore al seno. Ora le piacerebbe provare ad avere un figlio. Ha però ricevuto una notizia che le ha fatto mancare il respiro: prima di due anni non potrà neanche provare a rimanere incinta. La 42enne ha spiegato sul social com’è la situazione, rivelando quanto sia stato difficile digerire l’ultimo colloquio con il suo oncologo.

“Amici come state? Io sempre meglio… piano piano sto riprendendo tutte le mie forze, oggi inizierò la mia cura ormonale… spero di non avere effetti collaterali… dovrò farla per 5 anni purtroppo… ieri parlando con il mio oncologo visto il grande desiderio che ho di avere un bambino, mi ha detto che c’è la possibilità di interrompere la cura tra un paio di anni ed avere una speranza ma alla mia domanda esplicita è stato un po’ titubante… vediamo... mi risponde…”, ha fatto sapere via Instagram.

