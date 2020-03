Carmen Russo, lite in diretta con Enzo Paolo Turchi a Vieni da me: «Non ne fai uno giusto». Caterina Balivo interviene

Carmen Russo

Vieni da me

Caterina Balivo

Ultimo aggiornamento: 14 Marzo, 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, la coppia di ballerini è stata ospite nell'ultima puntata del salotto di Rai1 (il programma è stato sospeso per un periodo per l'emergenza coronavirus).Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi hanno raccontato il loro ménage con la figlioletta Maria. Ma nel corso dell'intervista sarebbe scoppiato più di un battibecco. Ad accendere gli animi la domanda su chi è più bravo a ballare. «- dice Carmen -». Replica Enzo Paolo: «». Anche il cast del programma resta basito dal battibecco. «», commenta ironico Lorenzo Farina.Non è tutto. Enzo Paolo Turchi spiega: «». Ma Carmen Russo sembra infastidita e gli fa segno di tagliare. Caterina Balivo interviene: «». E lui aggiunge: «Quando l'ho conosciuta - continua - mi attraeva solo fisicamente, non di testa, quindi non sono andato oltre. Poi ci sono cascato. Io però solo molto romantico. Lei è più fredda».Il battibecco tra i due non passa inosservato. Su Twitter piovono commenti. «», scrive una follower. E ancora: «». In ogni caso, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi strappano un sorriso ai fan.