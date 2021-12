Carmen Consoli si esprime sulla fecondazione assistita: «Ho potuto scegliere il padre di mio figlio»

E' sempre un tema di grande attualità. Carmen Consoli ha parlato a lungodi suo figlio, nato otto anni fa grazie alla fecondazione assistita. La cantante, oggi 47enne, ha fatto sapere di “aver potuto scegliere il padre di suo figlio”.

Ha detto: “Si chiama Carlo Giuseppe, è un bambino che oggi ha otto anni, ha una bella testa, è molto portato per la matematica. Adesso è arrivato anche a capire il meccanismo delle radici quadrate. Non perché sia un genio, solo perché è appassionato e curioso. Suona il pianoforte e la batteria, compone le sue prime canzoni, esprime i suoi sentimenti. È arrivato in me e ha cambiato totalmente la mia visione sul mondo. Uno parla di aspettative che vengono costantemente deluse, disattese. Invece mio figlio è stato più delle aspettative, più del desiderio che io nutrivo; ha proprio cambiato la lettura che io ho del mondo, di tutto quello che vedo, di tutto quello che vivo”.

