Verdone-Liberatori tra film e musica: dopo Vita da Carlo, pubblicata la storica colonna sonora di Acqua e sapone

“Vita da Carlo” di Verdone, fresca vincitrice del Nastro d’Argento quale migliore serie original, ha confermato il successo del sodalizio artistico dell’attore-regista romano con il compositore Fabio Liberatori, autore delle musiche della serie che ha acceso i riflettori sul vissuto personale del regista di "Borotalco" mescolando realtà a finzione, in un mix di battute e riflessioni sulla quotidianità di un personaggio così popolare. Il tema principale di “Vita da Carlo”, in particolare, ha scatenato la curiosità dei fan, anche sul web e sui social network.



In realtà però il connubio tra Fabio Liberatori e Carlo Verdone nasce da lontao. Era iniziato proprio con le musiche per il film “Borotalco” (nel 1982) e ha prodotto ad oggi ben 14 colonne sonore - alcune delle quali vincitrici di Nastri d’Argento e David di Donatello - tanto che ora viene pubblicata per la prima volta (su vinile e compact disc, dalla Beat Records) la versione integrale della colonna sonora del film “Acqua e Sapone” (1983), altro cult-movie imperdibile per gli appassionati di Carlo Verdone e del Cinema italiano. Vincitrici del “Premio Colonna Sonora”, le storiche musiche di “Acqua e sapone”, fino ad oggi solo parzialmente disponibili in una raccolta, sono state ora pubblicate in un’edizione integralmente dedicata a questa colonna sonora dal forte carattere elettronico, un sound che Fabio Liberatori declina disinvolto in una carrellata di atmosfere cesellate sulla sceneggiatura. Disponibile anche una pubblicazione deluxe, con vinile colorato, bianco e rosa, spaccato in due, da 180 grammi che reca in copertina il disegno realizzato da Renato Casaro per il manifesto dell’epoca, con i volti dei due protagonisti, Carlo Verdone e Natasha Hovey.



Intanto già si parla di una seconda stagione di “Vita da Carlo”: Verdone ha confermato che ci sta lavorando, e siamo davvero curiosi di ascoltare le nuove musiche che sottolineeranno i momenti salienti della serie original di Amazon Prime.

