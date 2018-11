Carlo Cracco torna con Hell’s Kitchen Italia: ecco gli ospiti della prima puntata

di Ida Di Grazia

Due brigate contrapposte, una sfida infuocata in un vero ristorante, un unico vincitore., torna in tv con, il cooking show più longevo al mondo e più spietato della televisione, da domani,alle 21.15 su Sky Uno e su Sky On Demand.La quinta stagione dell’adrenalinica gara fra cuochi professionisti, prodotta da Dry Media, sarà composta da otto puntate e ricca di novità esclusive, a partire dal primo episodio, con una selezione ancora più spietata. Per la prima volta, infatti, i cuochi professionisti che si presenteranno di fronte all’implacabile giudizio di Chef Cracco saranno venti, ma solo quattordici di loro potranno indossare l’agognata giacca di HELL’S KITCHEN ed entrare a tutti gli effetti in gara. Una sfida a sorpresa che non lascerà spazio all’insicurezza e in cui nessun errore sarà perdonato.Ad accompagnare la competizione dei concorrenti in ogni tappa della gara e a coadiuvare lo Chef più severo della Tv, nomi di punta dell’intrattenimento e, naturalmente, dell’alta ristorazione. Tra questi, il volto di Sky Uno Chef Antonino Cannavacciuolo, il conduttore Costantino della Gherardesca, La Pina, una delle voci più conosciute del panorama radiofonico italiano che parteciperà insieme al marito Emiliano Pepe, e il creativo della cucina Cristiano Tomei.Come da tradizione, i 14 chef, sette uomini e sette donne, saranno divisi nelle squadre blu e rossa, e si daranno battaglia, un servizio per serata, in una continua lotta contro il tempo, a colpi di ricette sempre più impegnative per soddisfare gli esigenti palati dei clienti del ristorante. Sotto l’inflessibile supervisione dello Chef Carlo Cracco, dovranno dimostrare la loro tenacia e abilità ai fornelli, superando prove individuali e di squadra, ma soprattutto dovranno provare a sé stessi, al giudice e ai commensali le loro capacità e resistenza allo stress di un grande ristorante.Decisione, concretezza e determinazione saranno le chiavi per conquistare l’importantissimo premio finale: un posto come Executive Chef in uno dei ristoranti dell’hotel 5 stelle J.W. Marriott Venice Resort & Spa, sull’Isola delle Rose nella Laguna di Venezia.Ad assistere Cracco nella direzione della cucina, due sous-chef d’eccezione: Sybil Carbone (finalista della prima edizione del programma) e Mirko Ronzoni (vincitore della seconda), che si occuperanno di coordinare il lavoro delle due squadre di apprendisti, mentre il maître Luca Cinacchi (soprannominato da Cracco "Luchino") sarà il responsabile della gestione della sala.HELL’S KITCHEN ITALIA è una produzione DRY MEDIA. Un programma di Paola Papa, Romina Ronchi, Luca Danesi, Ilaria Brosi, Jacopo Ghirardelli, Valentina Monti, Sergio Carfora, Vincenzo Maiorana, Mariachiara Salvi, Veronica Pennacchio, per la regia di Umberto Spinazzola.Il programma è realizzato con la partecipazione di Veuve Cliquot, Soffass, Siggi, Norda e Electrolux.