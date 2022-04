Carlo Conti a Oggi è un altro giorno, la richiesta a Serena Bortone: «Non mandare in onda quella roba»

Carlo Conti a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone promuove la nuova avventura televisiva "The Band", che parte questa sera con i giurati Asia Argento, Gianna Nannini e Carlo Verdone. Il collegamento con la trasmissione è anche l'occasione per ripercorrere la carriera del conduttore: dagli esordi musicali al debutto in Rai.

Carlo Conti a Oggi è un altro giorno

Non tutti sanno che Carlo Conti ha iniziato con la musica pubblicando dei dischi di musica elettronica negli Anni Ottanta. Serena Bortone sta per lanciarli quando Conti si lascia andare a un siparietto: «Non mandare in onda quella roba». «Non era male», il commento della conduttrice. Una canzone del presentatore, che allora si faceva chiamare Konti, viene trasmessa e lui continua: «Leva, basta così».

Carlo Conti ha lasciato il posto fisso per la musica. Il papà è morto quando era piccolo ed è cresciuto con la mamma, che ha poi assecondato i desideri del figlio. Una scelta coraggiosa che ha portato i suoi frutti. Carlo Conti ha poi abbandonato la musica per dedicarsi alla conduzione.

