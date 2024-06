Carlo Conti, Sanremo 2025 rivelato a Uno Mattina Estate: «Sogno Vasco Rossi che apre con Alba Chiara. Big e nuove proposte divisi e ci saranno meno canzoni»

Carlo Conti è stato ospite di Giorgia Cardinaletti a Tg1 Unomattina Estate dove ha svelato i primi particolari sul prossimo Festival di Sanremo 2025 di cui lui sarà il direttore artistico e quindi conduttore e ha svelato il sogno di portare Vasco Rossi. «La musica sarà al centro come lo è stata sempre nei miei Festival passati», ha dichiarato il conduttore che, poi, ha aggiunto: «Come ospiti? Non so ancora chi vorrò avere, magari in questa edizione non ci saranno nemmeno. Voglio precisare però che il regolamento sarà la mia priorità e ci sarà questa suddivisione tra big e giovani, ci sarà la serata della cover e il vincitore delle nuove proposte sarà eletto a parte. Io finirò prima ma ci sarà il dopo Festival, quindi meno canzoni in gara. Ancora non so chi mi accompagnerà sul palco». A Sanremo «sarebbe un sogno aprire con Vasco Rossi che canta 'Alba Chiara'» ha poi aggiunto Carlo Conti al Tg1 Mattina estate, rispondendo alla domanda di Giorgia Cardinaletti su quali ospiti gli piacerebbe avere al Festival che lancia l'appello: «Vasco pensaci».

Sanremo 2025, come sarà? L'intervista di Carlo Conti

Nella sua intervista al Tg1 Unomattina Estate, Carlo Conti ha raccontato: «Per svelare tutte le novità sul Festival di Sanremo è un po' presto però ho già metabolizzato il tutto, vivo con leggerezza la situazione ma devo dire che mi sta già arrivando qualcosa.

Le casa discografiche iniziano a inviarmi del materiale, è ancora un po' presto ma Sanremo va organizzato con un certo ordine: prima il regolamento, poi, la scelta delle canzoni e infine di chi mi accompagnerà sul palco. In questo momento sono molto impegnato con il Tim Summer Hits che io e Andrea Delogu stiamo registrando in queste serate. Il momento dell'ascolto delle canzoni di Sanremo inizia ad agosto, settembre: si inizia ad ascoltare le canzoni dei giovani e, poi, quelle dei big».

Sugli amici e colleghi di sempre, il conduttore ha detto: «Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni non ci saranno, sarebbe troppo banale! Magari mi faranno una sorpresa ma vedremo. Quando lo condussi la terza volta mi fecero una sorpresa, li vidi arrivare dal fondo del teatro e fu davvero emozionante, io mi commuovo ancora adesso quando ne parlo».

Sanremo 2025, il regolamento

Sul regolamento di Sanremo, Carlo Conti ha spiegato: «Sarebbe assurdo voler cambiare qualcosa che funziona benissimo e quindi sarebbe assurdo rifare tutto il lavoro impostato da Amadeus. Una cosa nuova sarà che le nuove proposte non faranno la gara insieme ai big ma avranno la loro gara, non ci saranno le eliminazioni. Quindi, lavoro su ciò che ha fatto Claudio Baglioni e sulle cinque edizioni di Amadeus. Nel mio primo Festival c'erano le eliminazioni ma adesso sarebbe anacronistico. Il mondo della musica è cambiato e la scelta deve essere una scelta di responsabilità perché magari scarti una canzone che, poi, sarà un successone. Io metto al centro la musica perché il direttore artistico ha questa responsabilità, credo lo pensi anche Amadeus perché noi veniamo dalla radio, poi certo, arriva anche il programma televisivo».