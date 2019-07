Carlo Conti svela il cast di Tale e Quale Show: Francesco Monte ci sarà

di Ida Di Grazia

Durante la serata di gala organizzata in occasione della presentazione deiin onda dal 13 settembre su Rai 1. Tra i dodici conconcorrenti, nome comparso anche negli anni precendenti, che però non si era mai concretizzato.Sei donne e sei uomini formeranno il cast della. L'annuncio è arrivato direttamente dal conduttore durante la presentazione dei palinsesti Rai. Tra i vip che si sfideranno a colpi di imitazione ci sarà ancheL'ex fidanzato di, è stato più volte vicino alla partecipazione, possibilità sfumata sempre ad un passo dalla firma.Ecco il cast al completo di Tale e Quale Show 2019, rigorosamente in ordine alfabetico:Agostino Penna (cantante)David Pratelli (imitatore)Davide De Marinis (cantante,ha partecipato a "Ora o mai più" con Amadeus)Eva Grimaldi (attrice)Flora Canto (ex Uomini e Donne e moglie di Enrico Brignano)Francesco Monte (modello, ex Uomini e Donne e concorrente di numerosi reality)Francesco Pannofino ( attore e doppiatore)Gigi e Ross (duo comico)Jessica Morlacchi (ex Cantante dei Gazosa,ha partecipato a "Ora o mai più" con Amadeus)Lidia Schillaci (Cantante di Ballando con le Stelle)Sara Facciolini (ex professoressa de L’Eredità)Tiziana Rivale (cantante, ha vinto Sanremo nel 1983)