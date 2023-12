JESI “La rondine” di Giacomo Puccini, ultima opera inserita nel cartellone della 56esima stagione lirica del Pergolesi di Jesi, andrà in scena oggi, venerdì 15 dicembre, alle 20,30, e domenica 17 alle ore 16. Una novità, una chicca per quanti non l’hanno mai ascoltata. A Jesi non si ha ricordo di questa commedia lirica in tre atti che propone un volto nuovo del grande maestro Puccini, di cui nel 2024 ricorrono i cento anni dalla morte.

APPROFONDIMENTI IL RICONOSCIMENTO Fano premia gli angeli della città: Cuore Comune a sette volontari e a due associazioni

La trasformazione

Originariamente venne concepita come operetta ma il Maestro, insoddisfatto dell'impianto drammatico conferito dai librettisti austriaci Heinz Reichert ed Alfred Willner, volle trasformare “La Rondine” in un'opera vera e propria, affidandosi al commediografo italiano Giuseppe Adami; l’opera ebbe versioni diverse, magari anche differenti l’una con l’altra. La trama racconta la storia di Magda, la protagonista, una giovane ricca mantenuta parigina che una sera prende a prestito i modesti vestiti della cameriera Lisette per trascorrere qualche ora di svago in un locale; qui conosce Ruggero, un ragazzo appena arrivato dalla provincia, ed è subito amore. Perché il loro rapporto funzioni, Magda dovrà nascondere il suo passato e la sua ricchezza. Con un finale da scoprire. L’edizione che sarà rappresentata a Jesi è la prima originale, che andò in scena a Montecarlo nel 1917.

L’eleganza

«È un capolavoro dell’eleganza pucciniana - così si è espresso il direttore d’orchestra Valerio Galli – e chi ascolta quest’opera, vi noterà la presenza di molti ritmi presi da danze quali valzer e polke. Per me, è il vero capolavoro di Puccini». Claudia Pavone, Magda in scena, è al debutto in quest’opera «che mi ha emozionato e coinvolto sin dalla prima lettura. È realistica, affascinante, alla ricerca di un amore vissuto con passione e capace di scelte coraggiose. In queste caratteristiche, la mia Magda potrebbe far pensare anche a Bohème e Traviata». Lo scenografo Benito Leonori ha confezionato uno spazio scenico che «crea l’universo in cui le cose succedono. Ma accadono diverse, migliaia di volte, e allora cosa di meglio di un teatro in rovina, in cui gli eventi sono già accaduti e la cui memoria continua a suggerire storie?». La direttrice della Fondazione Pergolesi Spontini Lucia Chiatti, conferma che «l’intento è offrire al pubblico titoli conosciuti, ma anche affiancare loro produzioni contemporanee, o nuove, di opere, “La rondine” ne è un esempio, che completano il grande e straordinario repertorio di autori come Puccini». La direzione è di Valerio Galli, la regia di Paul-Émile Fourny. Le scene sono di Benito Leonori, i costumi di Giovanna Fiorentini, le luci di Patrick Méeüs, assistente alla regia Luca Ramacciotti. Suona la Form Orchestra Filarmonica Marchigiana; il Coro Archè è diretto da Marco Bargagna.Il cast vede il soprano Claudia Pavone nel ruolo di Magda, il tenore Matteo Falcier canta Ruggero, il tenore Vassily Solodkyy è Prunier, il baritono Francesco Verna è Rambaldo, il soprano Maria Laura Iacobellis canta Lisette. Negli altri ruoli, Giorgio Marcello (Périchaud), Mentore Siesto (Gobin), Tommaso Corvaja (Crébillon), Benedetta Corti (Yvette), Sevilay Bayoz (Bianca) e Michela Mazzanti (Suzy).