Caparezza in tour da giugno Nel programma c'è pure una tappa marchigiana

ROMA - Partirà dal Lucca Summer Festival, il 27 giugno, la tranche estiva del

Prisoner 709 Tour

di Caparezza. Il cantautore pugliese, protagonista dei maggiori festival italiani in programma, presenterà poi il suo ultimo album a Padova il 29, al decennale di Collisioni a Barolo il 1 luglio.Le altre date già confermate sono: 3 luglio Milano, 7 luglio Palmanova, 9 luglio Nichelino, 13 luglio Villafranca di Verona, 14 luglio Reggio Emilia, 16 luglio Rock in Roma, 18 luglio Arco, 21 luglio Genova, 28 luglio Servigliano, 2 agosto Vasto, 9 agosto Ragusa, 13 agosto Lecce, 17 agosto Follonica, 21 agosto Alassio.