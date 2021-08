La Bandakadabra con il suo pieno di energia protagonista di due serate speciali a Cantiano e a Urbania

CANTIANO - Dal mare all’Appennino, Alte Marche Altra Musica, conclude il suo viaggio con due serate speciali che vedranno protagonista l’energia travolgente di Bandakadabra Delivery Music. La “fanfara urbana” spanderà la sua musica per le vie di Cantiano (oggi, 14 agosto, dalle 18,30) e a Urbania (domani, 15 agosto, dalle ore 21), in bilico tra rocksteady, swing e teatro comico di strada. Portare la musica alle persone, delivery music.



Nata a Torino, la Bandakadabra vanta una frenetica attività live che l’ha portata a esibirsi sia in Italia che nel resto d’Europa e a guadagnarsi una crescente attenzione da parte degli appassionati, grazie a una combinazione riuscita di musica e cabaret e a uno spettacolo capace di conquistare qualsiasi tipo di pubblico. È stata una settimana intensa che ha visto grandi protagonisti della world music risuonare in luoghi meravigliosi: echi di percussioni africane, la voce di Fellini, canzoni per rallegrare gli sfaccendati e prendersi un attimo per respirare la normalità della vita di una comunità che si ritrova negli spazi comuni e nella musica del cuore. Partito sulle rive del mare di Pesaro, il festival musicale itinerante, nato nel 2018 dalla volontà dell’Unione Montana del Catria e Nerone, ideato e prodotto da Musicamorfosi, con la direzione artistica di Saul Beretta, ha toccato piazze, palazzi e chiostri dei comuni che partecipano a questo ricco e intenso progetto, da Arcevia a Cantiano, da Frontone a Piobbico, da Sassoferrato a Serra Sant’Abbondio, fino a Urbania, con proposte di altissima qualità.

Partito per chiudersi a Cantiano, la sorpresa del festival è stata la data di Urbania, voluta fortemente da HeraComm, main sponsor della manifestazione, perché «Urbania è un punto cruciale di presenza nel territorio per HeraComm - commenta la direzione - e la sinergia con Alte Marche sposa in pieno la nostra idea di diffusione sul territorio di servizi e cultura, con lo stesso obiettivo di presenza e scoperta delle peculiarità ed esigenze di un territorio vivo e attento all’innovazione. Questo “evento speciale” vuole essere un nostro sentito omaggio ai cittadini di Urbania». Entrambi gli eventi sono all’aperto, ma, in caso di maltempo, sono previste soluzioni alternative. Info: Alte Marche 3317804743.

