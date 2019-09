La cantante Joana Sainz muore sul palco: colpita da un fuoco d'artificio

di Alix Amer

In un video è stato ripreso il momento orribile in cui una giovane artista con un gruppo musicale spagnolo ha riportato ferite mortali dopo essere stato colpito da un dispositivo pirotecnico durante uno spettacolo.La Super Hollywood Orchestra, che ha 15 membri tra cui cantanti, musicisti e ballerini, si è esibita a Las Berlanas ad Avila la scorsa notte. Mentre il gruppo era sul palco una delle cantanti,, 30 anni, è stata “colpita all’addome” con il dispositivo per effetti speciali di fuochi d’artificio. Portata d’urgenza in ospedale con ferite gravi poco dopo è morta , riferisce il giornaleIl video dell’evento mostra almeno nove artisti sul palco che ballano ballando con la musica ad alto volume. Improvvisamente si vedono scintille che compaiono da due dispositivi pirotecnici nella parte anteriore del palco e quello a destra sembra esplodere. La pop star spagnola Sainz, in quel preciso momento, cade a terra mentre i suoi colleghi si affrettano a cercare di aiutarla.L’esibizione è stata sospesa dopo l’incidente, che si è verificato poco prima delle 2 di questa mattina. Al momento dell’esibizione, circa 1.000 persone erano accanto al palco in una spianata dietro la piazza della città. Il servizio di emergenza del 112 ha confermato l’incidente avvenuto all’1.49 e circa 25 minuti dopo l’arrivo dell’ambulanza. Il servizio medico ha assistito la cantante sul posto prima di trasferirla all’ospedale diin stato di incoscienza. Anche un medico che si trovava tra il pubblico è intervenuto per tentare di rianimarla.Testimoni hanno riferito di aver sentito un botto molto forte e poi hanno visto la cantante distesa sul palco prima che il sipario si abbassasse rapidamente. «C’erano due “missili” d’artificio, uno che andava nella giusta direzione e l’altro ha centrato la cantante all’addome», ha raccontato un uomo che stava guardando lo spettacolo accanto al palco.Il governo diha confermato la tragedia. La Super Hollywood Orchestra era stata ingaggiata per chiudere una festa nella piccola città di. Quest’anno la sede era stata cambiata a causa dell’elevato numero di persone presenti. È stata avviata un’indagine per determinare la causa dell’incidente. In questa fase, si ritiene che si sia verificato un errore nei meccanismi degli effetti speciali utilizzati durante l’esibizione.