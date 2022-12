Sanremo 2023, i cantanti in gara. L'elenco ufficiale reso noto da Amadeus

Ecco i cantanti che prenderanno parte a Sanremo 2023. Amadeus al Tg1 delle 13.30 del 4 dicembre, ha reso nota la lista degli artisti in gara dal 7 all’11 febbraio per il 73° Festival della Canzone italiana.

C'è il ritorno gradito di Giorgia, quello sorprendente degli Articolo 31, poi una delle superfavorite, Elodie, Colapesce DiMartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gasmann, Mr Rain, I Cugini di Campagna, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola & Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante, Ultimo.

«Saranno loro i miei superospiti», come li chiama Amadeus. «I big saranno in 22, come l'anno scorso. Ma vi comunico che i giovani saranno 6». A dare la notizia, è lo stesso direttore artistico durante il TG di Rai1. «Non è mai accaduto. La metà dei giovani finalisti andrà in gara». A questi 22, si aggiungeranno, il prossimo 16 dicembre su Rai1, quelli dei 6 vincitori di Sanremo Giovani​.

Domani, Amadeus sarà dal caro amico Rosario Fiorello, dove andrà ospite, per la prima puntata di VivaRai2!, il programma infotainment ideato da allo stesso Fiorello con cui - in onda su Rai2 dal 5 dicembre alle 7:15 - “sveglierà gli italiani”.

LA LISTA UFFICIALE DELLE CANZONI

«Faccio mie le parole e i consigli di Pippo Baudo - aveva detto il direttore artistico del Festival a Storie della Tv su Rai Cultura pochi giorni fa - «Ricordati che se farai Sanremo tu devi occuparti personalmente di tutto il Festival, ma in maniera particolare delle canzoni del Festival in gara. Le devi scegliere solamente tu e le devi conoscere a memoria. E io ho fatto esattamente questo». Leggenda narra che siano state centinaia le canzoni pervenute sul tavolo del direttore artistico, mentre le proposte artistiche, come recita il Regolamento, dovevano "preferibilmente pervenire entro lunedì 28 novembre 2022,...corredate dall’indicazione della Cover che si intenda interpretare nella Quarta Serata del Festival". «Io credo che al Festival di Sanremo debba andare l’attualità discografica. Per fare questo devi partire non dal nome, ma dalla canzone. Non mi chiudo in sala di incisione, ma le ascolto in macchina». Il tour di Amadeus che parla di Sanremo, dopo il TG1 e Fiorello, proseguirà con la presenza il 6 dicembre a RaiRadio2.

Le serate

Ad affiancare le cinque serate del festival, sarà Gianni Morandi. Al Teatro Ariston, come co-conduttrice ci sarà, per l'apertura e la chiusura della kermesse, Chiara Ferragni: «Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere @sanremorai 2023», il commento dell'imprenditrice digitale su Instagram (ad oggi, 28,2 milioni di follower).