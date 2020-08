Sofia Lou Straccini vince la finale regionale del Cantagiro

FILOTTRANO - La musica vince sempre. Anche in questa estate diversa e un contesto difficile, la musica è entrata nei cuori e nelle menti di tutti. E’ stato così anche all’agriturismo La Maddalena di Filottrano, dove si è svolta la finale regionale del Cantagiro, organizzata e condotta con la consueta maestria da Marco Zingaretti, anche direttore artistico dell’evento.



Durante il lockdown si erano svolte le selezioni sul web, in considerazione dell’impossibilità di effettuare i “live” come da protocollo. Una volta creata la squadra e dopo le nuove linee guida impartite dal governo, si sono svolte in un clima di grande entusiasmo le selezioni in città come Sirolo e Caldarola prima della finalissima regionale organizzata nel suggestivo palco naturale immerso nel verde della meravigliosa struttura della Maddalena, con il supporto organizzativo della Pro Loco di Filottrano.



In gara c’erano 17 giovani emergenti ed al termine della serata è stata proclamata vincitrice dell’edizione regionale del Cantagiro 2020 la diciassettenne Sofia Lou Straccini di Sassoferrato, studentessa liceale con la grande passione del canto, che ha così ottenuto il pass per le prefinali nazionali di Fiuggi. Emanuele Saltari si è classificato al secondo posto, Michele Mazzaferro terzo ed ha preceduto Martina Boezio e Massimo Bussoli, quinto classificato.



Nella categoria Junior si è aggiudicata il primo posto Carolina Galassi mentre la vincitrice della categoria New Voice è stata Alessia Zagaglia. La giuria era presieduta da Piero Romitelli, produttore musicale Sony Atv e cantautore. La finale è stata all’insegna delle emozioni e la magica location ha contribuito al successo della manifestazione. Gli altri cantanti in gara erano Federico Fabbretti, Noemi Romiti, Isabel Pasqualini, Eros Malanga, Massimiliano Fanesi, Marta Federici, Nicole Vestuto, Sofia Putzolu, Giada Salvoni e Francesco Simoncini. La sfilata di auto d’epoca è stato un piacevole antipasto dell’evento.



Il patron del concorso Enzo De Carlo non ha nascosto la sua soddisfazione come Marco Zingaretti, sempre puntuale nella conduzione degli show. «Il Cantagiro è tornato ad essere protagonista nelle nostre serate estive – ha detto Zingaretti – e nelle Marche il pubblico ci segue con passione e affetto». Non sono mancati ospiti graditi della serata: Marco Feliciani e Nicole Marzaroli, recente protagonista dello Zecchino d'Oro. Per tutti i cantanti che si sono esibiti a Filottrano nella finale regionale il sogno continua: infatti parteciperanno dal 31 agosto al 6 settembre alle pre semifinali, semifinali e prefinali di Fiuggi.