Cannes, vince l'Italia: miglior attore Fonte, miglior sceneggiatura Rohrwacher

Italia premiata al festival del Cinema di Cannes. Il premio per la migliore sceneggiatura del concorso del 71/mo festival va ex aequo a Alice Rohrwacher per Lazzaro felice e Jafar Panahi per Three Faces, mentre Marcello Fonte ha vinto il premio per miglior attore.



«Da piccolo quando ero a casa mia e pioveva solo le lamiere chiudevo gli occhi e mi sembrava di sentire gli applausi adesso è vero ed è come essere in famiglia - ha spiegato Fonte, premiato da Roberto Benigni - Il cinema è la mia famiglia - dice Fonte emozionatissimo -, ogni granello della sabbia di Cannes è una meraviglia. Grazie a Matteo che si è fidato che ha avuto il coraggio».



L'urlo di Asia Argento. Asia Argento, protagonista del movimento #metoo, irrompe sul palco della cerimonia di chiusura del 71/mo festival di Cannes. «Nel '97 fui stuprata da Weinstein, avevo 22 anni e ebbi una premonizione che mai un Weinstein avrebbe avuto futuro. Dobbiamo aiutarci perché non accada mai più un tale comportamento indegno».



I premi Il premio per il migliore attore del concorso del 71/mo festival di Cannes va a Marcello Fonte per Dogman di Matteo Garrone. Il premio per la migliore attrice del concorso del 71/mo festival di Cannes va a Samal Yeslyamova per di AIKA (My Little one) di Sergei Dvortesevoy. Il premio per la migliore regia del 71/mo festival di Cannes va a per il film Zimna Wojna di Pavel Pawlikowski.

