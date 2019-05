Elle Fanning collassa durante la cena di gala di Chopard: paura per l'attrice

, giovane attrice selezionata come membro della giuria per il Festival di Cannes 2019, è collassata durante un party di gala organizzato per l'assegnazione del premio Chopard. Il direttore artistico del festival Thierry Fremaux aveva appena presentato l'attore Francois Civil sul palco quando la Fanning, star di The Beguiled e Maleficent, ha perso i sensi ed è svenuta cadendo dalla sua sedia.L'attrice era seduta ad un tavolo accanto alla sorella Dakota Fanning, che l'ha subito soccorsa aiutandola a rimettersi in piedi, prima che gli uomini della sicurezza la portassero via. Secondo testimoni oculari, la cerimonia è stata interrotta nel silenzio generale caduto sulla folla.