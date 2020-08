Cameron Diaz e il ritiro dalle scene: «Finalmente pace, ora posso prendermi cura di me»

E poi ha aggiunto: «Quando fai un film appartieni a loro. Sei sul set per 12 ore al giorno, per mesi, e non hai tempo per fare altro. Mi sono resa conto che ho dato grandi parti della mia vita a tutte quelle persone. Fondamentalmente ho dovuto riassumermi la responsabilità della mia vita». Cameron Diaz lo scorso gennaio è diventata mamma: insieme a suo marito suo marito Benji Madden (con una gravidanza surrogata) ha avuto la piccola Raddix.

non appare in un film dal 2014. Nel 2018 ha ufficializzato il suoed oggi parla, con grande soddisfazione, della sua scelta. Nel podcast dell'ex collega, Cameron Diaz ha affermato: «Provo pace nell’anima, perché finalmente ho iniziato a prendermi cura di me stessa. È difficile da spiegare, so che molte persone non lo capiranno, probabilmente tu lo capisci, ma è stato molto intenso lavorare a quel livello ed esporsi così tanto pubblicamente. C’è molta energia che ti travolge in ogni momento quando sei così sotto i riflettori come attrice e ti esponi».