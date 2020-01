“Il nodo” con Angiolini e Modugno attesa all'auditorium Benedetto XIII

CAMERINO - Lunedì 27, alle ore 21,15 Ambra Angiolini e Ludovica Modugno sono le protagoniste de “Il nodo”, secondo appuntamento in abbonamento per la stagione all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino. Dopo lo straordinario successo avuto negli Stati Uniti, “Il nodo”, della giovane drammaturga americana Johnna Adams approda ora in Italia con la regia di Serena Sinigaglia.



In scena due donne forti alle prese con una questione delicata e attualissima sul mondo dell'adolescenza e sul rapporto genitori-figli. All'ora di ricevimento di una maestra di prima media, si presenta la madre di un suo allievo che è stato sospeso ed è tornato a casa pieno di lividi. È una vittima del bullismo o è lui stesso un molestatore? L'unico obbiettivo del difficile dialogo è sciogliere il nodo e cercare la verità. Un confronto durissimo tra due donne, che potrà dare un senso al loro dolore, allo smarrimento e al reciproco, soffocante, senso di colpa. Il titolo originale, Gidion's Knot, rimanda al nome del giovane Gidion, appunto, ma è anche un gioco di parole: in inglese suona come gordian's knot, il "nodo gordiano". «È un nodo che non puoi districare se non tagliandolo di netto – spiega la regista – la metafora del titolo è dunque molto chiara: esistono conflitti che non possono più essere sciolti, ma solo recisi. E dunque: non bisognerebbe mai trovarsi in circostanze tanto estreme da risultare irrecuperabili».