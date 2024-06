Svelati i nomi che il prossimo 5 ottobre riceveranno il premio Gentile durante la ventottesima edizione che sarà anche quest’anno presentata dalla giornalista di Rai 1 e fabrianese Giorgia Cardinaletti. Marco Alverà, Corrado Augias, Luigia Carlucci Aiello, Giovanna Iannantoni, Carlo Valsecchi e Ignazio Visco riceveranno il prestigioso riconoscimento all’interno del teatro Gentile.

Le personalità

Premiata nella sezione “Vite di italiani” la marchigiana (originaria di Cerreto d’Esi) e madre dell’intelligenza artificiale italiana Luigia Carlucci Aiello. Dopo aver studiato a Fabriano si è laureata a Pisa e da lì è stata ammessa alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Una importante carriera universitaria culminata con la direzione del dipartimento di informatica e sistemistica e prima Preside della neocostituita Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica (2010-2013). Vincitore per la sezione “Sezione Carlo Bo per la cultura e la comunicazione” il giornalista, scrittore e conduttore televisivo Corrado Augias. Una vita lunghissima votata all’approfondimento passata in Rai e dal 2023 (non senza polemiche) conduttore su La7 di “La torre di Babele”. Sezione “Scienza, salute e ambiente” per Marco Alverà, a capo del maggiore progetto di idrogeno verde al mondo. La società Tes, in Canada, ha varato un grande progetto da 4 miliardi di dollari per il Quebec: 70mila tonnellate di energia pulita. Marco Alverà è stato amministratore delegato di Snam da aprile 2016 ad aprile 2022. Carlo Valsecchi, bresciano classe 1965, è il vincitore della sezione “Mario Giacomelli per la fotografia d’arte”. Nel suo lavoro ricerca la relazione tra luce, spazio e tempo. Osserva lo spazio come insieme di microcosmi e restituisce porzioni e dettagli di spazi senza tempo attraverso fotografie di grande formato. L’economista, ex governatore della Banca d’Italia fino al 31 ottobre 2023, Ignazio Visco è il vincitore della sezione “Economia, lavoro e innovazione”. Ha ricoperto ruoli importanti anche in numerosi organismi nazionali e internazionali. Dal 1997 al 2002 è stato capo economista e direttore dell'Economics Department dell'Ocse. Premio speciale della giuria per Giovanna Iannantuoni, economista italiana, è la Rettrice dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca dal 2019.

Il tema

Tema centrale del 2024 “Cambiare il mondo. L’uomo e le nuove generazioni”. Il Premio si avvale del Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (al momento richiesto ma sempre concesso nelle precedenti ventisette edizioni), Regione Marche, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Comune di Fabriano e Unione Montana Esino Frasassi. A scegliere i premiati dell’edizione 2024 anche quest’anno una giuria di prim’ordine, presieduta da Giorgio Calcagnini e di cui sono Membri: Enrico Agabiti Rosei, Antonio Balsamo, Valerio Bianchini, Gian Mario Bilei, Fabio Biondi, Caterina Biscari, Carlo Cammoranesi, Roberto Carmenati, Dennis Luigi Censi, Gianluigi Colin, Galliano Crinella, Dino Giubbilei, Francesco Iacobini, Francesco Leopardi Dittaiuti, Maria Teresa Veneziani, Bartolo Venturini.