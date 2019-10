Il comico Vernia in tour nei teatri. La data zero al Comunale di Cagli

CAGLI - Dopo il successo dei precedenti tour, con un comico dilemma shakespeariano torna in scena nei teatri italiani Giovanni Vernia. “Vernia o non Vernia” è il nuovo ed esilarante spettacolo teatrale dello showman, diretto da Giampiero Solari e Paola Galassi e prodotto da Ballandi Factory, che, a partire da novembre, farà tappa nei migliori teatri italiani.

La data zero di questa nuova avventura è al teatro Comunale di Cagli il 21 novembre alle ore 21. Giovanni Vernia è un vero talento dell’intrattenimento tra radio, tv e wb. Al vulcano in perenne attività Vernia non basta però attraversare i media ed attraversa anche i confini. E’ infatti l’unico comico italiano ad avere un intero show di oltre un’ora esclusivamente per platee straniere. “How To Become Italian” è il suo spettacolo in lingua inglese con cui ha fatto ridere sui vizi degli italiani platee provenienti da oltre 70 Paesi diversi. Lo show sarà in scena a New York nell’estate 2020. Il teatro è il luogo principe per lui. Perché è lì che è libero di esprimere tutta la sua incontenibile voglia di divertire in un one man show tutto suo. © RIPRODUZIONE RISERVATA