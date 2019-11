La data zero di “Vernia o non Vernia”. Nelle Marche il travolgente showman

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI - Con un comico dilemma shakespeariano,arriva nelle Marche per la data zero del tour “Vernia o non Vernia”, il nuovo ed esilarante spettacolo del travolgente showman, diretto dae Paola Galassi e prodotto da Ballandi Factory, che giovedì, 21 novembre, alle ore 21 farà tappa al Teatro comunale di Cagli. Giovanni Vernia è un talento dell’intrattenimento. Sempre alla ricerca di originalità e modernità nel suo modo di fare comicità è uno dei pochi artisti italiani che si muove con agilità in ogni ambito dello spettacolo. In radio, dove nel suo programma mette in luce quotidianamente la sua vena creativa, le sue inedite gag canore con ospiti di caratura nazionale ed internazionale sono già cult e realizzano milioni di click sul web. One Republic, Luis Capaldi, Ermal Meta, Negramaro, LP, Boomdabash e Alessandra Amoroso, Elisa, Marco Mengoni, Luca Carboni, Benji e Fede sono solo alcuni dei nomi con cui Giovanni ha interagito con successo. In televisione, dove mette in luce la sua poliedricità. Memorabile è stata nell’ultimo anno la sua partecipazione al programma televisivo di Rai1 “Tale e Quale Show”, dove ha sorpreso tutti mettendo in luce le sue doti da cantante e da ballerino.