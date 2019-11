“Sei personaggi in cerca del… settimo”, si ride con il San Costanzo Show

CAGLI - Ancora un’anteprima per il Comunale di Cagli: sabato, 30 novembre, alle ore 21,15 è in programma “Sei personaggi in cerca del… settimo”, la nuova avventura comica del San Costanzo Show. Un omaggio semiserio alla storia del teatro: dalla tragedia alla commedia, da Euripide a Shakespeare passando per Pirandello, con i sei autori della compagnia alle prese con i classici del teatro. Gli spettatori si sentiranno catapultati al Globe Theatre di Londra, al Teatro greco di Atene, all’Opera di Parigi. Una nuova avventura che pone “serie” domande: Pirandello si stupirà positivamente di questa variazione sul tema? Shakespeare amerà le sue improbabili nuove eroine? Euripide sarà fiero dei suoi attori? E Goldoni si farà delle grasse risate? La regia dello spettacolo è affidata a due ottimi elementi: lo storico Oscar Genovese e la fondatrice del San Costanzo Show Paola Galassi, che ha deciso, quest’anno, di tornare a firmare la direzione facendo la spola con i teatri milanesi. Sul palco i sei personaggi/autori Geoffrey di Bartolomeo, Oscar Genovese, Giovanni Giangiacomi, Daniele Santinelli, Davide Bertulli, Massimo Pagnoni e con la speciale partecipazione di Romina Antonelli. Info e prenotazioni: 3284173247 (lun-dom ore 10-21) Botteghino teatro: 0721781341. © RIPRODUZIONE RISERVATA