CAGLI - Spetterà alla cantautrice e attrice Andrea Mirò insieme a Enrico Ballardini e alla scoppiettante verve di Musica da Ripostiglio (Luca Pirozzi e Luca Giacomelli alle chitarre e voce, Raffaele Toninelli al contrabbasso, Emanuele Pellegrini alla batteria) inaugurare le stagioni di ben due teatri marchigiani.

Sabato, 5 novembre, al Comunale di Cagli (ore 21) e domenica, 6 novembre, al Goldoni di Corinaldo (ore 21,15), il gruppo riporta in scena la riflessione ironica e graffiante del Signor G sul rapporto fra desiderio di essere e impossibilità di esserlo, in “Far finta di essere sani” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini adattato e diretto da Emilio Russo.

La figura di Gaber

Gaber era capace di raccontare la realtà come pochi al mondo e allo stesso tempo di andare oltre. «Perché i grandi intercettano sempre tematiche universali che non cambiano mai», conferma Andrea Mirò. «L’essere umano è pieno di difetti e li avrà sempre. Viviamo ancora nella preistoria, anche se circondati da grande tecnologia che, a questo punto, fa solo più danni (ride). Questo spettacolo analizza l’essere umano in tutte le sue idiosincrasie e difficoltà di relazione con gli altri, nella coppia e con se stesso. Parlare ci certi argomenti non è mai facile e Gaber e Luporini lo facevano con profondità e leggerezza al tempo stesso, con grande ironia. Un modo per riflettere, sorridere, ridere e a volte anche commuoversi». Chissà cosa direbbe oggi il Signor G... «Forse - prosegue Andrea - le stesse cose. Guardando anche le loro ultime produzioni, brani come “Destra e sinistra”, è come vedere un film di Nanni Moretti, dove cose che sembravano ridicole sono ancora al centro delle nostre vite. Credo che Gaber avrebbe continuato a mettere in discussione le nostre “certezze assolute”: occorrerebbe avere sempre un occhio che ci spinge a non essere mai troppo fermi sulle nostre posizioni. Altrimenti verrebbe meno il desiderio di confrontarsi».

Il teatro-canzone

Gaber non fu solo un anticipatore di contenuti, la sua idea di teatro-canzone ha aperto un filone che dà spazio alla creatività: «I loro spettacoli individuavano delle tematiche e costruivano una storia fatta di parole e musica. Anche per me vale questo discorso, mi sento una cantante prestata al teatro e, in questo caso, il mio alter ego Enrico Ballardini è un attore prestato alla musica. Entrambi giochiamo su questi ruoli, condividendo il tutto con la meravigliosa Musica Da Ripostiglio che ha ri-arrangiato i brani ed è presenza attiva sul palco a tutti gli effetti». E per citare una frase di una canzone di Andrea Mirò, “questo mondo non è fatto per i deboli di cuore”: «è un mio pensiero, dato che bisogna sempre dare battaglia per avere il tuo spazio nel mondo. Generalmente i più deboli “di cuore” restano fuori dalla folla che sgomita: è quello che cerco di raccontare anche ai miei figli. La libertà è il valore più alto che abbiamo, quella che rispetta noi e gli altri. Non ho mai fatto cose che mi dessero chissà quale visibilità, seguo la mia strada accettando anche sfide che mi hanno dato credibilità. La fama è un incidente di percorso, ogni lavoro è importante all’interno di una società».